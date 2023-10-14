Тель-Авив, Израиль, 14 октября, 2023, 19:16 — ИА Регнум. По объектам палестинского движения ХАМАС в секторе Газа наносится широкомасштабный удар. Об этом 14 октября сообщили в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Mahmoud Ajjour/ IMAGO/TASS

«ЦАХАЛ на данный момент проводит широкомасштабный удар по террористическим целям ХАМАС в секторе Газа», — говорится в сообщении.

Как передавало ранее ИА Регнум, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху посетил расположение военных около сектора Газа и спросил их, готовы ли они к следующему этапу. При этом он не уточнил, что имеет в виду, но военные утвердительно ответили на его вопрос.

Ранее в ЦАХАЛ сообщили, что жители Газы смогут днём 14 октября безопасно пройти в южную часть города по двум дорогам, и призвали население не оставаться на севере автономии ради безопасности.

Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик отметил, что Израиль призвал 1,1 млн палестинцев эвакуироваться на юг сектора Газа. При этом в ООН призвали отменить такой приказ, так как уже случившаяся трагедия может стать катастрофической.