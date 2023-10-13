Рамалла , 13 октября, 2023, 23:27 — ИА Регнум. Количество жертв в результате израильских ударов по сектору Газу увеличилось до 1845 человек, сообщили 13 октября в минздраве Палестины.

«В результате продолжающейся израильской агрессии свыше 1845 убитых, 6700 раненых, 450 тысяч вынужденно перемещённых», — привело обновленные данные ведомство.

Ранее минздрав сообщал о 1799 погибших и 6,3 тыс. пострадавших.

Как передавало ИА Регнум, в посольства РФ в Израиле заявили о том, что число погибших россиян в результате эскалации палестино-израильского конфликта продолжает расти. Пропавшими без вести числятся 12 российских граждан.

Минздрав палестинской автономии 13 октября проинформировал об эвакуации детской больницы «Ад-Дурра» в восточной части сектора Газа после обстрела снарядами с белым фосфором.

Президент России Владимир Путин заявил, что РФ может помочь в урегулировании палестино-израильского конфликта, её никто не заподозрит в попытках подыгрывать одной из сторон. По его словам, у России с Израилем сложились очень добрые отношения за последние 15 лет, также налажены традиционные отношения с Палестиной.