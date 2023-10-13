Тель-Авив, Израиль, 13 октября, 2023, 13:28 — ИА Регнум. Руководители группировки «Бригады Изз эд-Дина аль-Кассама», боевого крыла радикального палестинского движения ХАМАС, 13 октября заявили о нанесении ракетного удар по аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве.

Андрей Широков/ТАСС Обстановка в аэропорту Бен-Гуриона в Израиле

«Бойцы «Бригады Изз эд-Дина аль-Кассама» наносят удар по аэропорту Бен-Гурион в ответ на удары противника по мирным жителям», — сказано в сообщении в Telegram-канале группировки.

ХАМАС 7 октября провёл ракетную атаку по территории Израиля, также были захвачены несколько населённых пунктов. Израиль нанёс ответные удары по сектору Газа и восстановил контроль над населёнными пунктами. По официальным данным, в Израиле погибли более 1300 человек, в секторе Газа — более 1400 человек. Власти Израиля заявили о переводе государства в состояние войны, призвали на службу 300 тысяч резервистов и анонсировали наземную операцию в секторе Газа с целью полного уничтожения ХАМАС.

Стороны продолжают обмен ударами. В армии Израиля заявили, что в ночь на 13 октября были нанесены удары по 750 военным объектам ХАМАС. Власти Сирии отметили, что израильская армия обстреляла аэропорты Алеппо и Дамаска, и обвинили Израиль в создании рисков для расширения конфликта.

Президент России Владимир Путин, комментируя обострение конфликта на Ближнем Востоке, заявил, что для урегулирования ситуации необходимо выполнить решение ООН о создании суверенного палестинского государства. Острота конфликта на Ближнем Востоке беспрецедентна, важно не допустить его расширения, Россия готова внести вклад в урегулирование ситуации и призывает остальных также искать компромисс, отметил президент.

Не исключено, что израильско-палестинский конфликт может перекинуться и на соседние государства, отмечал ранее в беседе с ИА Регнум Артём Кирпичёнок, востоковед, историк, эксперт по вопросам арабо-израильского противостояния. Есть вероятность, что действия палестинцев поддержит организация «Хезболла», которая базируется в Южном Ливане, отметил он. Кроме того, демонстрации с требованием оказания поддержки Палестине проходят и в целом ряде других мусульманских стран региона, добавил эксперт.