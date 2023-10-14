Лондон, 14 октября, 2023, 09:03 — ИА Регнум. Масштабное наступление Вооружённых сил России стало неожиданностью для ВСУ. Об этом написала украинская журналистка и обозреватель британского журнала Spectator Светлана Моренец.

Павел Лисицын/РИА Новости

Она обратила внимание на то, что российские военные начали наступление по всей линии фронта. Автор утверждает, что масштабное наступление ВС РФ стало неожиданностью для украинской армии.

По её данным, 13 октября произошло около сотни боевых столкновений и одно из самых решающих разворачивается в Авдеевке.

Журналист высказала мнение о том, что Россия планирует «сковать ВСУ» и не допустить перемещения украинских резервов.

В соцсетях украинские военнослужащие описали ситуацию как «ад», уточнила обозреватель, добавив, что кто-то из бойцов ВСУ сообщал, что они оказались в меньшинстве, несколько позиций были потеряны.

Как передавало ИА Регнум, российские военные выбили Вооружённые силы Украины с важной господствующей высоты — террикона у Авдеевского коксохимического завода в Донецкой Народной Республике. Уточняется, что битва за террикон шла в течение всего предыдущего дня, российские войска при поддержке бронетехники, авиации и артиллерии атаковали с двух направлений.

Террикон (искусственная возвышенность из отработанных горных пород) позволяет установить контроль над северной окраиной города.

10 октября российские войска нанесли невиданный по силе удар по позициям ВСУ в районе Авдеевки в ДНР. С 5:00 мск началась работа авиации, гаубиц, реактивных систем залпового огня (РСЗО) и танков. Под удар попали батареи ВСУ, обстреливавшие Донецк. На следующий день Егор Фирсов, военнослужащий одного из подразделений ВСУ, расположенных в районе этого подконтрольного Киеву города, заявил, что началась решающая битва за Авдеевку.

В Минобороны 11 октября проинформировали, что «Южная» группировка войск Вооружённых сил России улучшила положение в районе Авдеевки в ДНР. Также, в результате огневого поражения резервов 31-й механизированной бригады ВСУ в районе Очеретино в ДНР потери противника составили до 90 военных убитыми и ранеными, а также 10 бронеавтомобилей «MaxxPro» производства США.