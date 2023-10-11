Авдеевка, ДНР, 11 октября, 2023, 17:48 — ИА Регнум. Началась решающая битва за Авдеевку в Донецкой Народной Республике, заявил 11 октября в эфире телеканала «Киев 24» Егор Фирсов, военнослужащий одного из подразделений ВСУ, расположенных в районе этого подконтрольного Киеву города.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Я чувствую, что начинается или уже началась одна из решающих битв под Авдеевкой», — сказал он.

Как передавало ИА Регнум, 10 октября российские войска нанесли невиданный по силе удар по позициям ВСУ в районе Авдеевки в ДНР. С 5:00 мск началась работа авиации, гаубиц, реактивных систем залпового огня (РСЗО) и танков. Под удар попали батареи ВСУ, обстреливавшие Донецк.

11 октября советник главы ДНР Ян Гагин заявил, что российские военные за минувшие сутки продвинулись в Авдеевке. По его словам, началась масштабная операция по освобождению этого города, ВС России планируют взять город в окружение, как это было с Соледаром и Артёмовском.

В Минобороны в этот же день информировали, что «Южная» группировка войск Вооружённых сил России улучшила положение в районе Авдеевки.