Авдеевка, ДНР, 12 октября, 2023, 12:23 — ИА Регнум. Российские военные выбили Вооружённые силы Украины (ВСУ) с важной господствующей высоты — террикона у Авдеевского коксохимического завода в Донецкой Народной Республике, сообщил 12 октября Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Кадр из видео

«Важнейшая крепость врага пала: террикон у Авдеевского коксохима взят армией России», — сказано в сообщении.

Уточняется, что битва за террикон шла в течение всего предыдущего дня, российские войска при поддержке бронетехники, авиации и артиллерии атаковали с двух направлений.

«В ходе ожесточённых боёв наши бойцы выбили врага, частично уничтожив и частично заставив бежать в сторону Авдеевки», — говорится в канале.

Террикон (искусственная возвышенность из отработанных горных пород) позволяет установить контроль над северной окраиной города.

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Как передавало ИА Регнум, 10 октября российские войска нанесли невиданный по силе удар по позициям ВСУ в районе Авдеевки в ДНР. С 5:00 мск началась работа авиации, гаубиц, реактивных систем залпового огня (РСЗО) и танков. Под удар попали батареи ВСУ, обстреливавшие Донецк. На следующий день Егор Фирсов, военнослужащий одного из подразделений ВСУ, расположенных в районе этого подконтрольного Киеву города, заявил, что началась решающая битва за Авдеевку.

11 октября советник главы ДНР Ян Гагин заявил, что российские военные за минувшие сутки продвинулись в Авдеевке. По его словам, началась масштабная операция по освобождению этого города, ВС России планируют взять город в окружение, как это было с Соледаром и Артёмовском.

В Минобороны в этот же день информировали, что Южная группировка войск Вооружённых сил России улучшила положение в районе Авдеевки.