Москва, 11 октября, 2023, 14:32 — ИА Регнум. «Южная» группировка войск Вооружённых сил России улучшила положение в районе Авдеевки в ДНР, сообщил 11 октября официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Евгений Биятов/РИА Новости

«Активными действиями подразделений «Южной» группировки войск при поддержке авиации, огня артиллерии и тяжёлых огнеметных систем улучшено положение по переднему краю в районе населенного пункта Авдеевка Донецкой Народной Республики», — сказал он на брифинге.

Кроме того, в результате огневого поражения резервов 31-й механизированной бригады ВСУ в районе Очеретино в ДНР потери противника составили до 90 военных убитыми и ранеными, а также 10 бронеавтомобилей «MaxxPro» производства США.

Как сообщало ИА Регнум, ранее, 11 октября, советник главы ДНР Ян Гагин заявил, что российские военные за минувшие сутки продвинулись в Авдеевке.

По его словам, началась масштабная операция по освобождению Авдеевки, ВС России планируют взять город в окружение, как это было с Соледаром и Артёмовском.

Десятого октября российские войска нанесли невиданный по силе удар по позициям ВСУ в районе Авдеевки в ДНР. С 5:00 мск началась работа авиации, гаубиц, реактивных систем залпового огня (РСЗО) и танков. Под удар попали батареи ВСУ, обстреливавшие Донецк.