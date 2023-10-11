Москва, 11 октября, 2023, 15:34 — ИА Регнум. При создании Государства Израиль речь шла и о создании суверенной Палестины, но этого так и не было сделано, заявил 11 октября президент России Владимир Путин.

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Палестинская проблема находится в сердце каждого мусульманина и воспринимается мусульманами как несправедливость, добавил президент.

Как сообщало ИА Регнум ранее, 10 октября в ходе переговоров с премьер-министром Ирака Мухаммедом ас-Судани президент России указал на необходимость решения вопроса с созданием суверенного палестинского государства. США, которые пытались монополизировать урегулирование на Ближнем Востоке, делали это без учёта «коренных интересов палестинского народа», сказал президент России.

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Обострение ситуации на Ближнем Востоке чревато разрастанием и выходом за нынешние рамки арабо-израильского конфликта, отмечал ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. В Москве призывают обе стороны палестино-израильского конфликта сохранять сдержанность, сказал он. Россия продолжит диалог с обеими сторонами конфликта, отметил также Песков.

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