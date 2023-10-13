Вашингтон, 14 октября, 2023, 00:58 — ИА Регнум. Россия подготовила проект резолюции Совета Безопасности ООН с призывом к немедленному прекращению огня и освобождению заложников в зоне палестино-израильского конфликта, сообщил ТАСС.

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«Долгосрочное решение палестино-израильского конфликта возможно только мирными средствами. Призываем к немедленному, долгосрочному прекращению огня, которое будут уважать все стороны», — говорится в проекте резолюции, при СБ ООН.

Кроме того, в документе осуждается насилие против гражданского населения и всех актов терроризма, а также говорится о немедленном освобождении заложников.

Согласно проекту, Совбез ООН призывает к беспрепятственной доставке гуманитарной помощи, в том числе продовольствия, топлива и медицинских средств, а также к созданию условий для безопасной эвакуации граждан.

Как сообщало ИА Регнум, 13 октября официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что Израиль пока не одобрил открытие гуманитарных коридоров из сектора Газа, где заканчиваются запасы воды.

Президент России Владимир Путин прокомментировал обострение конфликта на Ближнем Востоке. По его словам, для урегулирования ситуации необходимо выполнить решение ООН о создании суверенного палестинского государства. Россия готова внести вклад в урегулирование ситуации и призывает остальных также искать компромисс, сказал Путин.