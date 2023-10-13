Вашингтон, 13 октября, 2023, 19:41 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) потерпели полный крах в своём контрнаступлении, потому что глава киевского режима Владимир Зеленский отдал приказ следовать стратегии НАТО, заявил 13 октября бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong.

Иван Шилов ИА Регнум

В частности, Зеленский приказал украинской армии не только удвоить атаки в ходе контрнаступления, но и осуществлять их таким образом, как учили в НАТО. Военный пояснил, что тактика военного блока заключается в прямых массивных ударах по противнику, чтобы прорвать линию обороны, вместо отдельных вылазок небольшими группами.

Риттер отметил, что Североатлантический альянс из-за нарастающей усталости от конфликта и истощения собственных запасов вооружений установил искусственные временные рамки для украинского наступления. ВСУ должны были успеть показать результаты до саммита НАТО, который прошёл в июле.

По мнению бывшего разведчика ВС США, такая тактика привела к тому, что украинские войска были разгромлены на передовой и понесли огромные потери, так и не добившись успехов в рамках наступательной операции.

В этот же день Риттер рассказал об ужасной ситуации Вооружённых сил Украины в Запорожской и Харьковской областях. ВС России, по его мнению, загнали ВСУ в ловушку и скоро возьмут их в котёл.

Как передавало ИА Регнум, председатель Объединённого комитета начальников штабов Вооружённых сил США Чарльз Браун заверил, что западные партнёры киевского режима сделают всё, чтобы способствовать успеху ВСУ.

Однако, по мнению полковника Вооружённых сил Австрии Маркуса Райснера, Запад постепенно признаёт, что контрнаступление украинской армии закончилось провалом, так как ВСУ не смогли прорваться к Артёмовску и вынудить Москву сесть за стол переговоров.

Как полагает бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор, Вооружённые силы России при желании могут освободить Харьков в течение нескольких дней, а после двинуться прямо на Киев.