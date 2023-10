Вашингтон, 13 октября, 2023, 15:36 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины оказались в ужасной ситуации в Запорожской и Харьковской областях, заявил бывший разведчик США Скотт Риттер YouTube-каналу Through the eyes of.

Иван Шилов ИА Регнум

«Русские загнали их (ВСУ) в ловушку. Скоро они возьмут в котёл украинских военных. А Киев вместо отхода с позиции посылает подкрепления, что делает ситуацию намного хуже. Так как русские их просто уничтожают», — сказал Риттер.

По мнению бывшего американского разведчика, очень скоро конфликт закончится полным крахом Украины.

«У ВСУ заканчиваются люди и вооружение. Контрнаступление просто остановилось», — заключил он.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по словам председателя Объединённого комитета начальников штабов Вооружённых сил США Чарльза Брауна, западные партнёры киевского режима сделают всё, чтобы способствовать успеху ВСУ.

Однако, по мнению полковника Вооруженных сил Австрии Маркуса Райснера, Запад постепенно признаёт, что контрнаступление украинской армии закончилось провалом, так как ВСУ не смогли прорваться к Артёмовску и вынудить Москву сесть за стол переговоров.

Как полагает бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор, Вооружённые силы России при желании могут освободить Харьков в течение нескольких дней, а после двинуться прямо на Киев. В свою очередь, бывший разведчик ВС США Скотт Риттер считает, что ВС России прорывают линии обороны ВСУ и могут создать котёл для украинских военных.