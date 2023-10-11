Вашингтон, 11 октября, 2023, 18:48 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) намерены продолжать попытки контрнаступления и зимой, несмотря на то, что это станет сложнее, заявил 11 октября председатель Комитета начальников штабов Вооружённых сил США генерал Чарльз Браун.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Я считаю, что мы ставим Украину в выгодное положение. Я понимаю, что в зимние месяцы это будет сложнее, но Украина намерена продолжать свои наступательные операции в течение зимних месяцев», — сказал он, добавив, что западные партнёры Украины делают всё необходимое, чтобы способствовать их успеху.

Как передавало ИА Регнум, 5 октября президент России Владимир Путин заявил, что с начала контрнаступления ВСУ потеряли более 90 тысяч человек в виде санитарных и безвозвратных потерь. Кроме того, украинские войска также лишились 557 танков и 1900 единиц другой бронетехники.

После изучения доклада британского минобороны о ситуации на Украине полковник Вооружённых сил Австрии Маркус Райснер отметил, что на Западе находятся в процессе признания провального контрнаступления украинских войск.

Отставной офицер греческой армии Ставрос Атламазоглу признал, что умело организованная российскими военными оборона сорвала наступательную операцию ВСУ. Украинцы не смогли добиться оперативного прорыва, разделившего силы Москвы на две части. Киеву нужен был такой разделяющий удар, чтобы приблизиться к Крыму на расстояние, с которого можно обстреливать полуостров из артиллерии, но ВСУ потерпели неудачу, пояснил он.