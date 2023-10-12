Президент России Владимир Путин специальным указом установил обязательную продажу валютной выручки рядом экспортёров на протяжении следующего полугода. Правительство в течение недели должно принять необходимые акты и уведомить тех, кто был включен в специальный перечень. Объёмы валюты, подлежащие продаже, также будет устанавливать правительство.

Иван Шилов ИА Регнум

Эксперты полагают, что результатом нового президентского указа станет укрепление рубля и падение (или по крайней мере замедление роста) цен.

Глава российского кабмина Михаил Мишустин заявил, что эта мера снизит возможность спекуляций и повысит прозрачность российского рынка. В Центробанке этот указ также оценили позитивно.

Ранее председатель правления Сбербанка Герман Греф называл курс рубля к доллару США неоправданно заниженным. В кулуарах Российской энергетической недели он озвучил свою оценку фундаментального курса российской валюты — 85–90 рублей за доллар.

При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал традиционно повышенное внимание к колебаниям курса доллара «рудиментом прошлого» и призвал граждан России привыкать жить в рублёвой зоне.

Сдержать инфляцию

Руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов полагает, что изначальный замысел указа президента России в том, чтобы укрепление национальной валюты сдержало потребительскую инфляцию. И эта цель в данном случае достижима.

Он указывает на сильную девальвацию рубля, произошедшую в 2023 году: «Это не рост доллара, это падение рубля. В результате — недоверие к нему. Доверие начало восстанавливаться к лету прошлого года, а потом его разрушили, продавив решение о том, что надо отменить продажи валютной выручки экспортёрами. Сейчас возвращаемся к этой практике».

Колташов отмечает, что некоторый эффект от указа уже есть: 12 октября наблюдалось укрепление до 97 рублей за доллар. «Возможно, за месяц-полтора уйдём дальше», — допускает он.

«Высокий курс доллара означает более высокие цены на импортные товары, что неизбежно бьёт по карману потребителей, — отмечает портфельный управляющий по российским акциям General Invest Татьяна Симонова. — Кроме того, курс влияет на инфляционные ожидания, что в конечном счёте также выливается в более высокую инфляцию». То есть в том числе приводит к росту цен.

Инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин соглашается, что очевидная цель и вероятное следствие президентского указа — укрепление рубля, а также снижение инфляционных ожиданий и рисков. В результате будущие решения ЦБ в части денежно-кредитной политики, например повышение ставки рефинансирования, могут оказаться менее жёсткими. А это, в свою очередь, благотворно скажется на экономике вообще.

«Думаю, финансовые власти сейчас прежде всего озабочены рисками транслирования слишком дорогой валюты в «разгон» цен, — делится Бахтин. — А борьба с ним актуальна независимо от внутриполитических циклов».

Однако ожидающееся в результате укрепление рубля, видимо, задумано как постепенное, без резких скачков, полагает Колташов: «Представляете, сколько накопилось валютной выручки за год? Представьте, её бы продали всю. Что было бы с курсом? Поэтому продавать валюту будут так, чтобы не «затоплять» рынок, поддерживая заниженный курс рубля».

Увидеть заметное улучшение курса можно будет не ранее конца года. Цены на полках магазинов должны будут прекратить расти и, вероятно, даже снизятся. Снижение может коснуться в том числе бензина и дизельного топлива. Но для этого «отскока» со 100 до 97 рублей за доллар недостаточно. «Это даже не 77 рублей. При таком курсе всё заряжено на сильную инфляцию», — говорит собеседник ИА Регнум.

Очевидно, что впереди — укрепление рубля. Эксперт ожидает, что в результате предпринятого президентом шага национальная валюта может к началу 2024 года или уже в новом году укрепиться на 15–20%.

При этом оценка Александра Бахтина более сдержанна. По его мнению, кардинально на положении рубля обязательная продажа валюты не скажется, хотя сможет вернуть рубль к отметке 95 за доллар или даже чуть ниже.

А что через полгода?

При этом как будут развиваться события через полгода, когда прекратится действие указа президента, спрогнозировать сложно, признаёт Колташов. Курс рубля (и весьма вероятно, что и цены в магазинах) будет во многом зависеть от цен на нефть. Хотя это и не единственный фактор, роль он играет огромную.

А ситуация на нефтяном рынке, в свою очередь, не может развиваться в отрыве от событий на Ближнем Востоке, замечает эксперт.

Сугубо экономический эффект от затяжного палестино-израильского конфликта объективно будет оказывать позитивное влияние на стоимость нефти. При этом активную кампанию по удешевлению «чёрного золота» ведут власти США. «Но я думаю, цены на нефть будут всё-таки оставаться не на том уровне, на котором они были летом, а хотя бы на 10–15 долларов выше», — делится Колташов.

И если цены на нефть будут приемлемыми для России, это тоже будет стимулировать компании-экспортёры к продажам валютной выручки. «В итоге мы увидим лучше курсы, ниже инфляцию», — делает вывод собеседник ИА Регнум.

Впрочем, существенное влияние на курс рубля оказывает и еще один фактор — сохраняющиеся с 90-х годов основополагающие принципы в экономике, которые, как полагает Колташов, должны быть пересмотрены.

«Наши неолиберальные экономисты в любой непонятной ситуации девальвируют рубль, могут и ещё раз ослабить, — предостерегает эксперт. — По-прежнему считается, что можно ресурсы вывозить, а деньги — не возвращать. Вывоз капитала тоже осуществляется без жёстких ограничений. Это также создаёт не очень хорошую ситуацию для рубля. Так что неолиберальные, монетаристские методы ради устойчивого — пусть и немного заниженного — курса должны быть пресечены, должна действовать другая политика».