Донецк, 13 октября, 2023, 15:11 — ИА Регнум. ВСУ потеряли за неделю на южнодонецком направлении свыше 1285 военных. Об этом 13 октября проинформировал официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА Регнум

Он отметил, что на этом направлении российские подразделения в течение недели улучшили положение по переднему краю, они отразили восемь атак ВСУ и пресекли деятельность трёх украинских диверсионно-разведывательных групп.

Официальный представитель Министерства обороны России добавил, что за истекший период потери противника составили более 1285 украинских военнослужащих убитыми и ранеными. Кроме этого, было ликвидировано 22 автомобиля, десять боевых бронированных машин, 14 орудий полевой артиллерии, боевая машина РСЗО «Град».

Как передавало ИА Регнум, начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов сообщил, что передовыми подразделениями и артиллерией сорваны четыре попытки ротации киевских боевиков в районах Урожайного и Старомайорского. Западнее Новодонецкого бойцы вскрыли и ликвидировали разведгруппу ВСУ, в районе Старомайорского уничтожили склад боеприпасов, самоходную артиллерийскую установку М109 Paladin и реактивную систему залпового огня «Град» в районе Елизаветовки, артиллерийское орудие Д-20 в районе Новоукраинки, САУ «Акация» в районе Новоивановки. Беспилотник ликвидировал миномётный расчёт в районе Старомайорского.