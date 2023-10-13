Москва, 13 октября, 2023, 15:10 — ИА Регнум. Российские войска отразили за неделю 46 атак ВСУ на купянском направлении. Об этом 13 октября сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Он отметил, что в течение недели подразделения Западной группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии заняли более выгодные рубежи и позиции. Около населённых пунктов Синьковка и Тимковка Харьковской области и Новоселовское (ЛНР) нанесено поражение живой силе и технике 25-й, 14-й и 92-й бригад ВСУ.

«Отражено 46 атак противника в районах населенных пунктов Ивановка, Синьковка Харьковской области и Макеевка ЛНР», — сказал Конашенков.

Представитель Минобороны добавил, что потери противника за неделю составили более 830 военнослужащих убитыми и ранеными, а также три танка, четыре бронемашины, 19 автомобилей и 17 орудий полевой артиллерии.

Кроме того, в Харьковской области в районе города Волчанска и населённого пункта Огурцово уничтожено два склада ракетно-артиллерийского вооружения иностранных наёмников и 1-й бригады спецназа ВСУ.

Как передавало ИА Регнум, Конашенков сообщил, что ВСУ потеряли за неделю на донецком направлении более 1580 военных. Кроме этого были уничтожены 14 орудий полевой артиллерии, четыре танка, 22 автомобиля, 30 бронемашин, боевая машина РСЗО «Град». Он отметил, что подразделения Южной группировки войск, взаимодействуя с авиацией и артиллерией, отразили 17 атак ВСУ около населённых пунктов Водяное и Орехово-Васильевка ДНР.