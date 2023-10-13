Москва, 13 октября, 2023, 14:52 — ИА Регнум. Число россиян, погибших в результате эскалации палестино-израильского конфликта, продолжает расти. Об этом 13 октября сообщило «РИА Новости» со ссылкой на посольство РФ в Израиле.

ATEF SAFADI/EPA/ТАСС

«С прискорбием сообщаем, что, согласно поступающим от израильской стороны данным, число погибших граждан РФ продолжает расти», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что 12 российских граждан по-прежнему числятся пропавшими без вести. Данные предоставлены израильской стороной по состоянию на 14:00 (совпадает с мск).

В посольстве добавили, что в настоящее время консульский отдел проводит необходимую проверку.

Как передавало ИА Регнум, 11 октября посол РФ в Тель-Авиве Анатолий Викторов заявил, что реальное число россиян, которые погибли и пропали без вести в Израиле, может сильно превышать подтверждённые данные. При этом он подчеркнул, что может оперировать только теми данными, которые подтверждены и сверены с израильской стороной.

10 октября стало известно, что одним из погибших при нападении ХАМАС на Израиль стал 47-летний уроженец Балтийска (Калининградская область) Денис Беленький. У мужчины было двойное гражданство, он погиб на службе. Его опознали сотрудники полиции после освобождения от боевиков одной из баз.

11 октября стало известно имя второго погибшего россиянина. Это Давид Лысцов, который занимался охраной участников музыкального фестиваля Nature Party, проходившего недалеко от сектора Газа.

В МИД РФ призвали граждан России не ездить в Израиль и на палестинские территории, а уже находящихся там сограждан — соблюдать максимальную осторожность и для минимизации рисков оставаться на связи с дипломатами.