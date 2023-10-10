Балтийск, Калининградская область, 10 октября, 2023, 12:54 — ИА Регнум. Стало известно имя одного из граждан России, погибших во время обострения конфликта в Израиле. Им оказался 47-летний уроженец Балтийска (Калининградская область) Денис Беленький. На протяжении около 20 лет он работал в израильской полиции и погиб при исполнении долга.

ABIR SULTAN/EPA/ТАСС

Беленький переехал в Израиль в 1992 году, у него было двойное гражданство. Старшая дочь Беленького Анастасия подтвердила «Известиям» гибель отца. Он погиб в ходе боёв в Сдероте, сумев при этом спасти нескольких сослуживцев.

«Он полицейский в Сдероте был. Они (полицейские — Прим. ред.) забаррикадировались на станции полицейской в Сдероте, и он пошёл спасать полицейских, которые остались там, и погиб. Нам сообщили офицеры, которые его опознали, когда освободили станцию», — рассказала дочь погибшего.

Ранее в посольстве России в Израиле сообщили, что, по имеющимся данным, в результате атак со стороны ХАМАС погибли двое граждан РФ.

Представители ХАМАС 9 октября также сообщали, что среди взятых ими в плен в Израиле — десятки лиц с двойным гражданством, в том числе с российским. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что эта информация проверяется.

В МИД РФ в свою очередь призвали граждан России не ездить в Израиль и на палестинские территории, а уже находящихся там сограждан — соблюдать максимальную осторожность и оставаться на связи с посольством.

7 октября ХАМАС провёл ракетную атаку на территорию Израиля, также были захвачены несколько населённых пунктов на юге страны. Израиль нанёс ответные удары по сектору Газа. По официальным данным, в Израиле погибли более 900 человек, более 100 человек были взяты в плен. Власти Палестины сообщили, что в секторе Газа погибли более 600 человек.

Власти Израиля заявили о переводе государства в состояние войны. В Армии обороны Израиля заявили, что на службу призваны 300 тысяч резервистов и что операция переходит «к фазе полного уничтожения ХАМАС». Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о начале наземной операции против ХАМАС в секторе Газа и введение подразделений израильской армии в анклав. Были прекращены поставки воды и электричества в сектор.

Удар ХАМАС по Израилю стал неожиданной катастрофой для местных властей и провалом Вашингтона, отметил ранее в беседе с ИА Регнум эксперт Ассоциации военных политологов, доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова Олег Глазунов. Произошедшее свидетельствует о потере влияния Соединённых Штатов на Ближнем Востоке, считает эксперт.