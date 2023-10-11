Москва, 11 октября, 2023, 15:13 — ИА Регнум. Реальное число россиян, которые погибли и пропали без вести в Израиле, может сильно превышать подтверждённые данные. Об этом 11 октября заявил посол РФ в Тель-Авиве Анатолий Викторов во время дискуссии клуба «Валдай» на тему обострения в регионе.

ATEF SAFADI/ЕРА/ТАСС

Он отметил, что на сегодняшний день посольство располагает информацией о четырёх погибших российских гражданах и шести пропавших без вести.

«На самом деле — с учётом масштабов жертв среди мирного населения и раненых — предполагаем, что их, конечно, гораздо больше», — сказал Викторов.

При этом он подчеркнул, что может оперировать только теми данными, которые подтверждены и сверены с израильской стороной.

Как сообщало ИА Регнум, 10 октября стало известно, что одним из погибших при нападении ХАМАС на Израиль стал 47-летний уроженец Балтийска (Калининградская область) Денис Беленький. У мужчины было двойное гражданство, он погиб на службе. Его опознали сотрудники полиции после освобождения от боевиков одной из баз.

11 октября стало известно имя второго погибшего россиянина. Это Давид Лысцов, который занимался охраной участников музыкального фестиваля Nature Party, проходившего недалеко от сектора Газа.

По данным посольства РФ в Израиле, при атаке ХАМАС погибли четверо россиян, ещё шестеро пропали без вести.

В МИД РФ призвали граждан России не ездить в Израиль и на палестинские территории, а уже находящихся там сограждан — соблюдать максимальную осторожность и для минимизации рисков оставаться на связи с дипломатами.