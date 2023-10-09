Москва, 9 октября, 2023, 20:29 — ИА Регнум. МИД России рекомендует гражданам страны воздержаться от посещения Израиля и палестинских территорий, с таким заявлением выступили в ведомстве 9 октября.

Vladimir Baranov/Global Look Press

Тем гражданам России, которые уже находятся в регионе, рекомендовано проявлять максимальную осторожность и оставаться в контакте с дипломатическими органами.

На официальном сайте МИД опубликованы номера телефонов и адреса электронной почты для экстренной связи, если таковая понадобится находящимся в Израиле, Палестине, Египте и Ливане гражданам РФ.

Также в МИД РФ выразили соболезнования родным и близким всех погибших в результате эскалации военного конфликта.

«В результате резкого обострения обстановки в зоне палестино-израильского конфликта число жертв с обеих сторон уже превысило 1400 человек, в том числе среди гражданского населения. Ранены тысячи израильтян и палестинцев. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким всех погибших, желаем скорейшего выздоровления пострадавшим», — сказано в заявлении Министерства.

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