Москва, 11 октября, 2023, 14:04 — ИА Регнум. Вторым россиянином, который погиб во время боевых действий в Израиле, стал Давид Лысцов. Об этом 11 октября сообщают «Известия» со ссылкой на его сестру.

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Она сообщила, что её брат жил на севере Израиля. Он переехал туда, когда ему было 14 лет.

У Лысцова было своё охранное предприятие. 7 октября он вместе со своими сотрудниками занимался охраной участников музыкального фестиваля Nature Party, проходившего недалеко от сектора Газа.

По словам сестры Лысцова, когда началась атака ХАМАС, Лысцов приказал всем бежать, но сам не успел, погиб. Сестра узнала о его гибели от его девушки.

«Я не знаю, как мы сможем пережить это горе и как мы будем жить без него. Он был лучшим братом, сыном и дядей», — написала она в соцсетях.

Как сообщало ИА Регнум, 10 октября стало известно, что одним из погибших при нападении ХАМАС на Израиль стал 47-летний уроженец Балтийска (Калининградская область) Денис Беленький. У мужчины было двойное гражданство, он погиб на службе. Его опознали сотрудники полиции после освобождения от боевиков одной из баз.

По данным посольства РФ в Израиле, при атаке ХАМАС погибли четверо россиян, ещё шестеро пропали без вести.

В МИД РФ призвали граждан России не ездить в Израиль и на палестинские территории, а уже находящихся там сограждан — соблюдать максимальную осторожность и для минимизации рисков оставаться на связи с дипломатами.