Оттава, 24 сентября, 2023, 13:28 — ИА Регнум. Среди фотографий с выступления главы киевского режима Владимира Зеленского в Канаде оказалась одна, на которой он приветствует 98-летнего украинского националиста, служившего в годы Второй мировой войны в 1-й украинской дивизии СС «Галиция» («Галичина»).

Global Look Press/Sean Kilpatrick/Keystone Press Agency

Один из снимков агентства Associated Press подписан так: «Владимир Зеленский и премьер-министр Канады Джастин Трюдо приветствуют Ярослава Хунку, который служил в 1-й украинской дивизии во время Второй мировой войны, а затем эмигрировал в Канаду».

Дивизию СС «Галичина» сформировали из жителей Западной Украины в 1943 году, и через год её практически полностью уничтожили под Бродами. Позднее её переформировали и отправили в Словакию, затем Югославию и Австрию, а в апреле 1945 года вывели из состава войск СС. В мае оставшиеся военнослужащие сдались Великобритании и США.

Однако, как ранее сообщало ИА Регнум, в 2022 году Верховный суд Украины решил, что символика дивизии СС «Галичина» не принадлежит к нацистской. Об этом сообщил адвокат Вячеслав Якубенко, представляющий интересы Украинского института национальной памяти. Двумя годами ранее суд первой инстанции признал незаконными его действия, когда он отказался признавать символику дивизии, подпадающей под действие закона о запрете использования коммунистической и нацистской символики. Верховный суд Украины это решение отменил.