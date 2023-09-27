Оттава, 27 сентября, 2023, 23:27 — ИА Регнум. После чествования в канадском парламенте 98-летнего Ярослава Хунки, ветерана дивизии СС «Галичина», Россия может возбудить уголовное дело, а также направить запрос на его экстрадицию, заявил посол РФ в Канаде Олег Степанов.

«Россия изучает историю с Хункой. Возможно возбуждение уголовного дела и последующее направление запроса о его экстрадиции», — говорится в опубликованном дипмиссией в соцсети X заявлении дипломата.

Ранее Степанов отмечал, что канадский премьер-министр Джастин Трюдо, пригласив в парламент страны нациста, в прошлом веке служившего в дивизии СС «Галиция», надругался над историей Канады и её гражданами. По его словам, после Холодной войны Оттава специально создала благоприятные условия для нацистов и бандеровцев.

Как сообщало ИА Регнум, представители еврейских организаций, ряд европейских политиков, а также власти Польши и Белоруссии выступили с резкой критикой в адрес канадских властей. В Польше заявили, что рассмотрят возможность направления Оттаве запроса на экстрадицию Хунки.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, преступления нацистов не имеют срока давности, а потому власти Канады должны выдать Польше эсэсовца Хунку, если от Варшавы поступит официальный запрос. Чествование нацистов предаёт память тех, кто сражался с гитлеровской Германией и её союзниками, добавил Песков.

Лидер парламентской оппозиции Канады Пьер Пуальевр выразил недовольство произошедшим в парламенте и заявил, что репутация государства пошатнулась после приглашения украинского националиста.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо, комментируя скандал, обвинил Россию в «провокации» и «дезинформации», а ответственность за произошедшее переложил на спикера палаты общин Энтони Рота, который подал в отставку, заявив, что сообщает об этом своём решении «с тяжёлым сердцем». Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя отставку спикера палаты общин Канады, отметила, что его сделали «козлом отпущения».