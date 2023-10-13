Бишкек, 13 октября, 2023, 13:16 — ИА Регнум. Нацист Ярослав Хунка (укр. Гунька), которого чествовали в парламенте Канады, теоретически мог и канадцев убивать во время Второй мировой войны. Об этом 13 октября заявил президент России Владимир Путин на саммите СНГ в Бишкеке.

Российский лидер обратил внимание на то, что спикер канадского парламента прямо сказал, что Хунка воевал против русских.

«Они что, не знают, что против русских воевали нацисты, Гитлер воевал? Они не могли не знать, что если он воевал против русских, то он воевал и против канадцев. И так теоретически можно представить, что он и канадцев убивал, потому что Канада входила, как известно, в антигитлеровскую коалицию», — сказал Путин.

Глава государства добавил, что дико было видеть эту ужасную ситуацию в парламенте Канады, но особенно отвратительно было смотреть на то, как глава украинского государства, который сам является евреем по национальности, рукоплещет не идейному последователю нацизма, а человеку, который лично истреблял еврейское население Украины.

Как сообщало ИА Регнум 24 сентября, во время выступления Владимира Зеленского в Канаде он вместе с присутствующими приветствовал 98-летнего украинского нациста Хунку, которого на тот момент ещё спикер парламента Энтони Рот представил как «борца за украинскую независимость против русских».

Путин 5 октября в рамках дискуссионного клуба «Валдай» подчеркнул, что позвать нациста и приветствовать его мог только идиот или негодяй. Он также напомнил, что дивизия СС «Галичина» была признана судьями Нюрнбергского процесса преступной и виновной в геноциде.

После чествования Хунки Россия может возбудить уголовное дело и направить запрос на его экстрадицию, заявил посол РФ в Канаде Олег Степанов. По его словам, канадский премьер-министр Джастин Трюдо, пригласив в парламент страны нациста, надругался над историей.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 28 сентября заявил о недопустимости повторения ситуации с чествованием эсэсовца в парламенте Канады и подчеркнул важность того, чтобы Канада вынесла урок из позорной для неё ситуации.