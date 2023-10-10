Брюссель, 10 октября, 2023, 13:43 — ИА Регнум. Глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель сообщил 10 октября в социальной сети X (бывшая Twitter), что пригласил министров иностранных дел Израиля и Палестины принять участие в экстренном заседании Совета ЕС в Омане.

Иван Шилов ИА Регнум Жозеп Боррель

«Я пригласил министра иностранных дел Израиля Эли Коэна присоединиться к встрече министров иностранных дел ЕС, которую я созываю сегодня днём. Я также пригласил министра иностранных дел Рияда аль-Малки выступить на встрече и изложить точку зрения палестинских властей», — написал он.

8 октября Боррель информировал, что провёл переговоры с премьер-министром Палестины Мухаммедом Штайе, в ходе которых попросил собеседника поспособствовать прекращению боевых действий.

Ранее президент США Джо Байден в ходе выступления в Белом доме заявил, что поручил помощникам активизировать контакты с представителями Израиля, Палестины и странами Евросоюза.

Как передавало ИА Регнум, утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. За атакой последовало проникновение бойцов ХАМАС в приграничные районы на юге страны. Военное крыло радикального палестинского движения объявило о проведении против Израиля операции «Потоп Аль-Аксы».

8 октября власти Израиля объявили о переводе государства в состояние войны. Утром 9 октября в Армии обороны Израиля заявили, что на службу призваны 300 тысяч резервистов и что операция переходит к фазе полного уничтожения ХАМАС.

Израильская радиостанция Kan сообщила 9 октября, что в ходе конфликта погибли 800 человек, ещё 2,4 тыс. человек пострадали. В минздраве Палестины сообщили о 560 погибших и примерно 2,8 тыс. раненых.

Посольство РФ в Тель-Авиве информировало 9 октября, что в результате атаки ХАМАС на Израиль погиб один гражданин России. Позднее посол РФ в Израиле Анатолий Викторов уточнил, что всего к настоящему моменту погибли двое граждан России.

Представитель ХАМАС Муса Абу Марзук тем временем заявил, что в заложниках у радикального палестинского движения находятся в том числе граждане России.