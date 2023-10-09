Брюссель, 9 октября, 2023, 15:05 — ИА Регнум. Эскалация палестино-израильского конфликта не окажет никакого влияния на помощь, которую Украина получает от Европейского союза. Об этом заявил представитель Еврокомиссии Эрик Мамер на брифинге в Брюсселе.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Ничто не может оказать никакого влияния на помощь Украине со стороны Евросоюза, в этом нет ни грамма сомнения», — отметил он, отвечая на вопрос, какое влияние ситуация в Израиле может оказать на европейские поставки оружия и финансовую помощь Киеву.

Как передавало ИА Регнум, ранее газета The Daily Telegraph сообщила, что США и Британия призывают ЕС расширить свой состав, чтобы обеспечить дополнительное финансирование для Киева, а также пытаются заставить Евросоюз предоставить Украине статус члена европейского содружества. По данным журналистов, американские и британские власти «предприняли усилия» для «резкого расширения ЕС на восток». При этом возможное членство Украины в Евросоюзе заставило европейские страны начать обсуждение вопроса о значительном пересмотре бюджета в ЕС и других процедур в рамках содружества.

Бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин высказал мнение о том, что вооружённый конфликт между Израилем и палестинскими радикалами лишит Украину американской финансовой и военной поддержки из-за того, что США перенаправят всю помощь израильской стороне.