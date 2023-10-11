Вашингтон, 12 октября, 2023, 02:23 — ИА Регнум. Лидер киевского режима Владимир Зеленский планирует визит в Израиль, несмотря на обострение ситуации на Ближнем Востоке, сообщил портал Axios со ссылкой на украинских и израильских чиновников.

Иван Шилов ИА Регнум Владимир Зеленский

Отмечается, что с украинской стороны в офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху направлен официальный запрос для согласования визита. Конкретные даты возможной поездки украинского лидера в Израиль пока не определены.

При этом в Киеве и Тель-Авиве отказались от комментариев.

Как сообщало ИА Регнум, Зеленский обеспокоен возможностью снижения внимания к конфликту на Украине со стороны Запада после атак ХАМАС на Израиль. В интервью французскому телеканалу France 2 он сказал, что, как только помощь Киеву прервётся, время будет играть на стороне Москвы.

19 сентября на встречу премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и главы киевской власти Владимира Зеленского на полях 78-й сессии Генассамблеи ООН принесли карту мира, на которой Украину не обозначили как независимое государство. Карту принесли в зал штаб-квартиры ООН из израильского консульства в Нью-Йорке. Оказалось, что её составили в 1960-е годы, когда Украина входила в состав СССР как союзная республика.