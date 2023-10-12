Брюссель, 12 октября, 2023, 18:03 — ИА Регнум. США пока не видели каких-либо свидетельств того, что Иран мог бы быть причастен к атаке палестинского движения ХАМАС на Израиль. Об этом 12 октября заявил министр обороны США Ллойд Остин на пресс-конференции в Брюсселе.

Иван Шилов ИА Регнум

«Мы не видели каких-либо свидетельств того, что Иран был причастен к планированию или осуществлению этого нападения», — сказал Остин.

Глава Пентагона добавил, что внимание американских властей по-прежнему сосредоточено на этом.

Как передавало ИА Регнум, газета The New York Times со ссылкой на американских официальных лиц написала, что США получили разведданные о том, что власти Ирана были удивлены нападением ХАМАС на Израиль. Отмечается, что из-за этого в Вашингтоне начали сомневаться в том, что Иран играл прямую роль в подготовке атаки.

Президент России Владимир Путин 11 октября заявил, что Иран бездоказательно обвиняют в ситуации с обострением палестино-израильского конфликта. Он выразил надежду, что здравый смысл восторжествует.

Ранее американское издание The Wall Street Journal, ссылаясь на высокопоставленные источники в ХАМАС и шиитской группировке «Хезболла», написало, что атака на Израиль спланирована ХАМАС при участии Ирана, а на встрече в Бейруте офицеры Корпуса стражей Исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана) якобы окончательно одобрили её.

Кроме того, посол Израиля в России Александр Бен Цви заявлял, что ответственность за действия палестинского движения ХАМАС в том числе несёт и Иран.