Москва, 11 октября, 2023, 15:50 — ИА Регнум. Иран бездоказательно обвиняют в ситуации с обострением палестино-израильского конфликта, заявил 11 октября президент России Владимир Путин, выступая на заседании Российской энергетической недели.

Иван Шилов ИА Регнум

«Сейчас, я слышу, Иран обвиняют во всех тяжких, как обычно, без доказательств. Посмотрим, надеюсь, что здравый смысл восторжествует», — сказал он.

Ранее американское издание Wall Street Journal, ссылаясь на высокопоставленные источники в палестинском движении ХАМАС и шиитской группировке «Хезболла», написало, что атака на Израиль спланирована ХАМАС при участии Ирана, а на встрече в Бейруте офицеры Корпуса стражей Исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана) якобы окончательно одобрили её.

Посол Израиля в России Александр Бен Цви заявлял, что ответственность за действия палестинского движения ХАМАС в том числе несёт и Иран. По словам дипломата, Иран финансирует такие террористические организации, стараясь не допустить улучшения отношений между Израилем и арабскими странами.

В свою очередь госсекретарь США Энтони Блинкен отмечал, что Вашингтон на данный момент не может подтвердить, что за атакой на Израиль стоял Иран, однако общеизвестно, что Исламскую Республику связывают давние отношения с движением ХАМАС. Политик добавил, что ХАМАС не набрал бы столько сил, если бы не поддержка Ирана в последние годы.