Вашингтон, 9 октября, 2023, 01:57 — ИА Регнум. Атака на Израиль спланирована ХАМАС при участии Ирана, а на встрече в Бейруте офицеры Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана) якобы окончательно одобрили её. Об этом 8 октября сообщает американское издание Wall Street Journal, ссылаясь на высокопоставленные источники в палестинском движении ХАМАС и шиитской группировке «Хезболлах», поддерживаемой Ираном.

ХАМАС

Утверждается, что над разработкой плана нападения на Израиль офицеры КСИР работали совместно с ХАМАС начиная с августа. Детали операции разрабатывались в ходе нескольких встреч в Бейруте. На этих встречах присутствовали представители КСИР и четырёх группировок, включая ХАМАС и «Хезболлу».

Отмечается, что у КСИР якобы есть более глобальный план, который состоит в том, чтобы создать для Израиля угрозу со всех сторон.

При этом высокопоставленный представитель ХАМАС Махмуд Мирдави заявил газете, что группировка планировала нападение самостоятельно. Делегация Ирана в ООН в Нью-Йорке не ответила на запрос издания.

Ранее ИА Регнум сообщало, что посол Израиля в России Александр Бен Цви заявил, что ответственность за действия палестинского движения ХАМАС в том числе несёт и Иран. По словам дипломата, Иран финансирует такие террористические организации, стараясь не допустить улучшения отношений между Израилем и арабскими странами.

В свою очередь, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон на данный момент не может подтвердить, что за атакой на Израиль стоял Иран, однако общеизвестно, что Исламскую республику связывают давние отношения с движением ХАМАС. Политик добавил, что ХАМАС не набрал бы столько сил, если бы не поддержка Ирана в последние годы.