Вашингтон, 11 октября, 2023, 19:54 — ИА Регнум. США получили разведданные о том, что власти Ирана были удивлены нападением ХАМАС на Израиль. Об этом 11 октября написала газета The New York Times со ссылкой на американских официальных лиц.

Иван Шилов ИА REGNUM

«США собрали ряд сведений разведки, который демонстрируют, что основные руководители Ирана были удивлены нападением ХАМАС», — говорится в сообщении.

Отмечается, что из-за этого в Вашингтоне начали сомневаться в том, что Иран играл прямую роль в подготовке атаки.

Как подчеркнули источники издания, США, Израиль и их союзники в регионе не нашли никаких доказательств того, что Иран помогал планировать нападение, но тем не менее поиск доказательств продолжается.

Как сообщало ИА Регнум, 11 октября президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Российской энергетической недели, заявил, что Иран бездоказательно обвиняют в ситуации с обострением палестино-израильского конфликта. Он выразил надежду, что здравый смысл восторжествует.

Ранее американское издание The Wall Street Journal, ссылаясь на высокопоставленные источники в палестинском движении ХАМАС и шиитской группировке «Хезболла», написало, что атака на Израиль спланирована ХАМАС при участии Ирана, а на встрече в Бейруте офицеры Корпуса стражей Исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана) якобы окончательно одобрили её.

Посол Израиля в России Александр Бен Цви заявлял, что ответственность за действия палестинского движения ХАМАС в том числе несёт и Иран.