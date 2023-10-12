Бишкек, 12 октября, 2023, 15:05 — ИА Регнум. Президенты России и Киргизии Владимир Путин и Садыр Жапаров после двусторонней встречи в государственной резиденции «Ала-Арча» в Бишкеке продолжили общение за неформальным обедом.

Сергей Карпухин/ТАСС Владимир Путин и президент Киргизии Садыр Жапаров

Перед обедом президенты сделали заявление для прессы, также в их присутствии состоялась церемония подписания совместных документов.

Так, Путин заявил, что российская авиабаза Кант в Киргизии способствует обеспечению безопасности в Центральноазиатском регионе, вносит существенный вклад в борьбу с терроризмом, экстремизмом, наркотрафиком и организованной преступностью.

Также российский лидер подчеркнул, что Москва рассчитывает на расширение военного и военно-технического сотрудничества с Киргизией.

В свою очередь, Жапаров отметил, что киргизский парламент поддержал создание совместной с Россией системы противовоздушной обороны. Он выразил уверенность, что объединённая система ПВО будет эффективным инструментом прикрытия общего воздушно-космического пространства от угроз, поспособствует укреплению взаимоотношений в военной сфере.

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Как передавало ИА Регнум, Владимир Путин утром 12 октября прилетел в киргизский Бишкек для участия в саммите СНГ. Это первый зарубежный визит для президента России в 2023 году. В рамках визита запланирована насыщенная программа.

Отдельный пункт в рабочей программе президента России на 12 октября — переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

13 октября в Бишкеке состоится заседание Совета глав государств СНГ, оно пройдёт в узком и расширенном составах. Запланирована встреча Владимира Путина с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.