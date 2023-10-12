Бишкек, 12 октября, 2023, 13:59 — ИА Регнум. Киргизский парламент поддержал создание совместной с Россией системы ПВО, заявил президент страны Садыр Жапаров 12 октября на церемонии празднования 20-летия открытия базы «Кант» в Киргизии.

Павел Бедняков/РИА Новости Президент Киргизии Садыр Жапаров

Он отметил, что соглашение о создании объединённой региональной системы ПВО Киргизии и России, подписанное в Москве, ратифицировано парламентом.

Глава Киргизии выразил уверенность, что объединённая система ПВО будет эффективным инструментом прикрытия общего воздушно-космического пространства от угроз, поспособствует укреплению взаимоотношений в военной сфере.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин ранее заявил, что российская авиабаза Кант в Киргизии способствует обеспечению безопасности в Центральноазиатском регионе, вносит существенный вклад в борьбу с терроризмом, экстремизмом, наркотрафиком и организованной преступностью.

Российский лидер утром прибыл в Бишкек для участия в саммите СНГ, который состоится 13 октября. Для Путина это первый зарубежный визит в 2023 году. Его встреча с Жапаровым прошла в государственной резиденции «Ала-Арча».