Бишкек, 12 октября, 2023, 13:42 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин обратил внимание на то, что российская авиабаза Кант способствует обеспечению безопасности в Центральноазиатском регионе. Об этом российский лидер сообщил журналистам по результатам российско-киргизских переговоров.

Сергей Карпухин/ТАСС Владимир Путин

«Этот военный форпост вносит существенный вклад в укрепление обороноспособности республики, в обеспечение безопасности и стабильности во всем Центральноазиатском регионе и в борьбу с такими острыми вызовами и угрозам, как терроризм, экстремизм, наркотрафик и оргпреступность», — приводит ТАСС его слова.

Российский лидер Владимир Путин утром 12 октября прилетел в киргизский Бишкек для участия в саммите СНГ. Это первый зарубежный визит для президента России в 2023 году. В рамках визита запланирована насыщенная программа. 12 октября Владимир Путин прибыл для переговоров с киргизским коллегой Садыром Жапаровым в государственной резиденции «Ала-Арча». Здесь же состоится подписание двусторонних документов.

13 октября в Бишкеке состоится заседание Совета глав государств СНГ, оно пройдёт в узком и расширенном составах. Запланирована встреча Владимира Путина с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.