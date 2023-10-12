Бишкек, 12 октября, 2023, 10:47 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин прибыл в государственную резиденцию «Ала-Арча» в Бишкеке, сообщается 12 октября на сайте Кремля.

Кадр из видео Владимир Путин и президент Киргизии Садыр Жапаров

«Церемония официальной встречи Владимира Путина с президентом Киргизии Садыром Жапаровым проходит в государственной резиденции «Ала-Арча», — говорится в сообщении.

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Как сообщало ИА Регнум, Путин утром 12 октября прилетел в киргизский Бишкек для участия в саммите СНГ. Это первый зарубежный визит президента России в 2023 году.

Глава Российского государства встретится для переговоров с киргизским коллегой Садыром Жапаровым в государственной резиденции «Ала-Арча». Здесь же состоится подписание двусторонних документов.

Также российский лидер примет участие в торжественном мероприятии, посвященном 20-летию российской военной авиабазы в Канте, проведёт переговоры с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым.