Бишкек, 12 октября, 2023, 14:01 — ИА Регнум. Россия рассчитывает, что военное и военно-техническое сотрудничество с Киргизией будет расширяться, заявил 12 октября президент РФ Владимир Путин.

Владислав Ногай/Sputnik/РИА Новости

«Рассчитываю, что военное и военно-техническое сотрудничество России и Киргизии, наши союзнические отношения, символом которых является присутствие в Канте российского военного контингента, будут и дальше крепнуть, расширяться», — заявил глава государства на торжественном мероприятии по случаю двадцатилетия авиабазы Кант.

Как сообщало ИА Регнум, Путин утром 12 октября прилетел в киргизский Бишкек для участия в саммите СНГ. Это первый зарубежный визит для президента России в 2023 году. В рамках визита запланирована насыщенная программа. 12 октября глава государства прибыл для переговоров с киргизским коллегой Садыром Жапаровым в государственной резиденции «Ала-Арча». Здесь же состоится подписание двусторонних документов.

В пятницу, 13 октября, в Бишкеке состоится заседание Совета глав государств СНГ, оно пройдёт в узком и расширенном составах. Запланирована встреча Путина с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.