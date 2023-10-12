Вашингтон, 12 октября, 2023, 11:03 — ИА Регнум. Госсекретарь Соединённых Штатов Энтони Блинкен прибыл в Израиль, пишет 12 октября Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Энтони Блинкен

«Блинкен приземлился в Израиле», — пишет агентство.

Ранее газета New York Post сообщила, что Блинкен удалил сообщение с призывом о прекращении огня между Израилем и палестинской группировкой ХАМАС со своей страницы в социальной сети. По мнению авторов материала, причиной удаления данного сообщения стала «бурная реакция» в социальных сетях.

Как сообщало ИА Регнум, палестинское движение ХАМАС нанесло ракетные удары по Израилю и начало вторжение на его территорию 7 октября. После этого Тель-Авив объявил о «готовности к войне». Армия обороны Израиля атаковала объекты и командные центры палестинского движения ХАМАС.

Президент России Владимир Путин в интервью ведущему межарабского канала Al-Ghad Амро Абдель Хамиду заявил, что Россия могла бы внести свой вклад в урегулирование палестино-израильского конфликта.

Он отметил, что палестино-израильский конфликт сейчас находится в беспрецедентно острой стадии. Российский лидер подчеркнул необходимость во что бы то ни стало избежать расширения конфликта, идущего на территории Израиля.