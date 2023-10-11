Киргизия, 17 июня, 2013, 13:01 — ИА Регнум. Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев провел рабочее совещание, посвященное вопросам развития государственного языка. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы государства сегодня, 17 июня.

Участники совещания обсудили разрабатываемый проект указа, в котором предусматривается не только образование рабочей группы по совершенствованию языковой политики, но также ряд безотлагательных мер по развитию государственного киргизского языка, которые необходимо осуществить в самое ближайшее время.

По мнению главы государства, языковая политика должна быть сбалансированной и переходить из стадии затянувшегося обсуждения в режим практических действий. "Впредь государство не будет жалеть средства на развитие государственного языка, а финансирование мер в данном направлении должно быть со следующего года увеличено, как минимум в два раза", - заявил Алмазбек Атамбаев.