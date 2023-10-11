Москва, 11 октября, 2023, 13:49 — ИА Регнум. Киев надеется убедить европейцев, что поддерживать Украину осталось совсем недолго. Об этом корреспонденту ИА Регнум 11 заявил Денис Денисов, политолог, директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии, эксперт Финансового университета при правительстве РФ.

PEPE TORRES/EPA/ТАСС Владимир Зеленский

Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о том, что конфликт с Россией находится на последней стадии.

По мнению Денисова, эти слова, безусловно, в первую очередь ориентированы на европейского потребителя. В офисе главы киевского режима видят европейскую социологию, которая свидетельствует о том, что в общественность ЕС сильно устала от конфликта на Украине. Почти во всех странах Евросоюза готовность поддерживать Украину (как финансово, так и вооружениями) снижается.

«Поэтому совершенно логично, что Зеленскому приходится говорить такие вещи. Он пытается убедить европейцев, что осталось немного и совсем чуть-чуть. А значит, Украину есть смысл поддерживать, — объяснил Денисов. — Но на самом деле слова Зеленского — это чистой воды манипуляция общественным мнением».

Политолог заявил, что, опираясь на большое количество фактов, а также опыт прежних конфликтов, приходится признать, что противостояние России и Украины всё ещё на начальной стадии.

«Представим себе совершенно удивительную картину, что завтра будет подписано соглашение о прекращении огня. Но это же не значит, что конфликт исчерпан и урегулирован. Подписать можно и перестать стрелять тоже. Но если этим ограничиться, то через полгода или год конфликт разгорится с новой силой. А для фундаментального урегулирования конфликта в настоящее время никаких предпосылок нет», — уверен он.

По его словам, можно предположить, что в среднесрочной перспективе конфликт может стать замороженным — интенсивность боевых действий будет снижаться, появятся треки переговорного процесса, причём по некоторым из них будет даже достигнут некоторый успех.

«Но это совершенно не подразумевает то, что сам конфликт будет исчерпан», — убеждён Денисов.

Всё дело в том, что для внешних игроков — в первую очередь США — Украина является инструментом в рамках их глобального противостояния с Российской Федерацией. И представить себе, что США возьмут и откажутся от этого инструмента — это фантастический фильм.

«Придёт Трамп и положит этот инструмент в долгий ящик? Конечно, нет, — сказал Денисов. — А любой человек, который сейчас говорит о конкретных сроках, либо вообще ничего не понимает в конфликтах, либо надеется манипулировать общественным мнением».

Ранее ИА Регнум сообщало, что в интервью румынскому телеканалу Digi24 Зеленский заявил, что конфликт на Украине прошел серединную фазу и признался, что в Киеве опасаются возможной нехватки денег и оружия, и вообще там очень «много страхов».

Любопытно, что в самой Румынии отношение к Украине становятся всё более прохладным, о чём свидетельствуют высказывания некоторых её политиков. Например, сенатор Диана Шошоакэ заявила, что Украина должна уважать румынское меньшинство и вернуть территории.

Что касается самого Зеленского, то число его страхов действительно растёт, в чём он признался сам. Так, после атаки боевиков ХАМАС на Израиль глава киевского режима посетовал на то, что из-за этого Запад перестанет уделять Украине прежнее внимание, а как только помощь Киеву прервётся, время начнёт играть на стороне Москвы.