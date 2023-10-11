Баку, 11 октября, 2023, 10:43 — ИА Регнум. Запад превратил Украину в площадку для обкатки террористов и наёмников из разных стран мира. Об этом заявил директор ФСБ России Александр Бортников на открывшемся в Баку под его председательством заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ.

Иван Шилов ИА Регнум

Он обратил внимание на то, что в результате целенаправленных действий Запада Украина превратилась в площадку для обкатки террористов и наёмников, обучения их методам ведения современной войны и применения этого опыта на пространстве СНГ и в других регионах мира.

Глава ФСБ отметил, что западные неправительственные организации и разведсообщество в интересах украинских вооруженных формирований вербуют участников международных террористических организаций, наёмников и нацистов, подготовленных на Ближнем Востоке, в Афганистане, в Европе и за океаном.

«Только в странах Евросоюза под патронажем натовских спецслужб действуют 17 тренировочных лагерей», — отметил он, добавив, что Запад активно способствует перемещению боевиков в зону украинского конфликта.

Бортников уточнил, что фиксируется участие в боевых действиях сотрудников 13 европейских ЧВК и членов девяти иностранных военизированных прокси-формирований, были установлены 794 наёмника из 35 государств мира.

«Располагаем достоверными данными, что в составе ичкерийских и крымско-татарских подразделений против нас воюют игиловцы и им подобные. Они же входят в диверсионно-разведывательные группы, забрасываемые на российскую территорию для совершения нападений и терактов», — указал директор ФСБ России.

Он обратил внимание на то, что Украина стараниями Вашингтона и его союзников по НАТО превратилась в источник военной и террористической угрозы на границе Союзного государства России и Республики Белоруссии.

Одновременно с этим, заявил глава ФСБ, Запад наращивает поставки на Украину тяжёлой техники и дальнобойных вооружений, запрещённых кассетных боеприпасов, снарядов с обедненным ураном, боевых беспилотников морского и воздушного базирования, современных систем управления и связи, рассматривает вопрос предоставления Киеву многофункциональных истребителей четвёртого поколения.

Помимо этого, Запад обеспечивает действующие в зоне конфликта военизированные формирования разведывательными данными, планирует и координирует боевые операции, при этом в них принимают участие кадровые офицеры НАТО, указал Бортников.

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