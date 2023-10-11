Москва, 11 октября, 2023, 11:37 — ИА Регнум. Западные спецслужбы готовят украинские диверсионно-террористические группы для атак на объекты атомной энергетики на территории России. Об этом заявил журналистам директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин в кулуарах 53-го заседания Совета руководителей органов безопасности и специальных спецслужб стран — участников СНГ.

Rosenergoatom.ru Ростовская АЭС

«Дошло до того, что западные спецслужбы готовят украинские боевые диверсионно-террористические группы для атак на объекты атомной энергетики Российской Федерации. Это было установлено», — приводит ТАСС его слова.

Нарышкин отметил, что такие акты были предотвращены российскими спецслужбами ФСБ, были попытки нанести ущерб Курской, Запорожской, Смоленской атомной электростанциям, в таких условиях уже трудно сохранять уровень взаимодействия с западными спецслужбами.

Как передавало ИА Регнум, директор ФСБ России Александр Бортников заявил, что Запад превратил Украину в площадку для обкатки террористов и наёмников из разных стран мира. Глава ФСБ отметил, что западные неправительственные организации и разведсообщество в интересах украинских вооруженных формирований вербуют участников международных террористических организаций, наёмников и нацистов, подготовленных на Ближнем Востоке, в Афганистане, в Европе и за океаном.

Он обратил внимание на то, что Украина стараниями Вашингтона и его союзников по НАТО превратилась в источник военной и террористической угрозы на границе Союзного государства России и Республики Белоруссии.