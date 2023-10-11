Вашингтон, 11 октября, 2023, 13:00 — ИА Регнум. Соединённые Штаты Америки выделят Украине новый пакет военной помощи на 200 млн долларов, сообщил 11 октября министр обороны США Ллойд Остин на заседании контактной группы на уровне глав оборонных ведомств стран НАТО по поддержке Украины.

Иван Шилов ИА Регнум

«США объявляют о новом пакете оборонной помощи Украине в размере 200 млн долларов», — сказал Остин.

Глава Пентагона отметил, что в новый пакет помощи войдут ракеты AIM-9M для ПВО, артиллерийские боеприпасы, высокоточные боеприпасы, средства для борьбы с беспилотниками и противотанковые средства. Он также подчеркнул, что общая военная помощь Украине со стороны США, таким образом, составит почти 44 млрд долларов.

Перед заседанием контактной группы по Украине на уровне министров обороны НАТО генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заверил, что альянс будет продолжать оказывать полную поддержку Украине.

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан ранее расставил приоритеты в оказании помощи союзникам. По словам Салливана, США выгоднее помогать всесторонне Украине, чем допустить победу России.

Салливан также отметил, что им хватит сил на помощь не только Украине, но и Израилю, и союзникам в Индо-Тихоокеанском регионе. При этом советник Джо Байдена добавил, что Белый дом будет всё это обеспечивать одновременно.

Государственный долг Соединённых Штатов тем временем вырос на полтриллиона долларов менее чем за месяц с тех пор, как достиг новой исторической отметки в 33 трлн долларов.