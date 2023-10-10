Вашингтон, 10 октября, 2023, 23:17 — ИА Регнум. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заверил журналистов, что им хватит сил на помощь не только Киеву, но и Израилю и союзникам в Индо-Тихоокеанском регионе.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Мы уверены, что США в состоянии поддерживать Украину и наших союзников в Индо-Тихоокеанском регионе, а также оказывать необходимую помощь Израилю», — сказал Салливан на брифинге 10 октября.

При этом советник Джо Байдена добавил, что Белый дом будет всё это обеспечивать одновременно.

Как сообщало ИА Регнум, государственный долг Соединённых Штатов Америки вырос на полтриллиона долларов менее чем за месяц с тех пор, как достиг новой исторической отметки в 33 трлн долларов.

Президент США Джо Байден, выступая 10 октября в Белом доме с речью, посвящённой палестино-израильскому конфликту, назвал атаки ХАМАС на Израиль актом терроризма, ответить на который у израильской стороны есть полное право.

Соединённые Штаты Америки рассматривают возможность отправки авианосца Dwight D. Eisenhower к берегам Израиля. В случае принятия решения об отправки авианосца, он и сопровождающие его корабли прибудут в регион примерно через две недели.

Война в Израиле полностью затмила конфликт на Украине, Киев исчез с повестки дня Запада, и это грозит Украине серьёзными последствиями вплоть до прекращения поставок оружия, заявил бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин.