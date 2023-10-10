Вашингтон, 10 октября, 2023, 22:36 — ИА Регнум. Государственный долг Соединённых Штатов Америки вырос на полтриллиона долларов менее чем за месяц с тех пор, как достиг новой исторической отметки в 33 трлн долларов. Об этом говорят данные департамента казначейства США.

Иван Шилов ИА REGNUM

Исходя из цифр минфина, размер госдолга Америки оценивается в 33 триллиона 513 млрд долларов.

Менее месяца назад казначейство отчиталось, что долг США достиг 33 трлн 44 млрд долларов — впервые в истории превысил отметку в 33 трлн.

Как сообщало ИА Регнум, государственный долг США за 3 октября вырос на 275 млрд долларов, что больше суверенного долга России на 3%. Неделей раньше показатель госдолга вырос на 10 млрд, а год назад в тот же день — на 195 млрд долларов.

Рост государственного долга США не просто опасен, но фактически уже обрёк их экономику на неминуемый дефолт на горизонте ближайших 10 лет, считает директор федерального методического центра по финансовой грамотности, доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Денис Перепелица.

По итогам 2022 года госдолг США сравнился с совокупной задолженностью 13 крупнейших стран-должников и превысил российский более чем в 100 раз.