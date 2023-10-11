Брюссель, 11 октября, 2023, 10:05 — ИА Регнум. НАТО будет продолжать оказывать полную поддержку Украине. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг на совместном брифинге с лидером киевского режима Владимиром Зеленским перед заседанием контактной группы по Украине на уровне министров обороны НАТО.

Nato.int Йенс Столтенберг

«НАТО продолжит оказывать полную поддержку Украине. Ваша война — это наша война, ваша безопасность — это наша безопасность, ваши ценности — это наши ценности», — заявил он.

Как передавало ИА Регнум, советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан расставил приоритеты в оказании помощи союзникам. По словам Салливана, США выгоднее помогать всесторонне Украине, чем допустить победу России.

Салливан также заверил журналистов, что им хватит сил на помощь не только Украине, но и Израилю, и союзникам в Индо-Тихоокеанском регионе. При этом советник Джо Байдена добавил, что Белый дом будет всё это обеспечивать одновременно.

Государственный долг Соединённых Штатов вырос на полтриллиона долларов менее чем за месяц с тех пор, как достиг новой исторической отметки в 33 трлн долларов.