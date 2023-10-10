США выгоднее помогать Украине, чем допустить доминирование РФ — Салливан
Салливан: США выгоднее помогать Киеву, чем допустить победу России
Вашингтон, 10 октября, 2023, 23:56 — ИА Регнум. Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан расставил приоритеты в оказании помощи союзникам.
По словам Салливана, Америке выгоднее помогать всесторонне Украине, чем допустить победу России.
«Настолько финансово эффективней предпринимать действия сейчас, чем платить огромную цену позже», — сказал на брифинге 10 октября советник главы Белого дома Джо Байдена.
Как сообщало ИА Регнум, Салливан заверил журналистов, что им хватит сил на помощь не только Украине, но и Израилю, и союзникам в Индо-Тихоокеанском регионе.
По словам советника, Вашингтон будет всё это обеспечивать одновременно.
Россия смогла за время спецоперации построить большую и мощную армию. Об этом заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
Вооружённые силы России ликвидировали в зоне спецоперации инструкторов из Великобритании и НАТО, которые работали с украинской армией, заявил 10 октября Макгрегор.