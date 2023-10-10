Вашингтон, 10 октября, 2023, 23:56 — ИА Регнум. Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан расставил приоритеты в оказании помощи союзникам.

The White House Джейк Салливан

По словам Салливана, Америке выгоднее помогать всесторонне Украине, чем допустить победу России.

«Настолько финансово эффективней предпринимать действия сейчас, чем платить огромную цену позже», — сказал на брифинге 10 октября советник главы Белого дома Джо Байдена.

Как сообщало ИА Регнум, Салливан заверил журналистов, что им хватит сил на помощь не только Украине, но и Израилю, и союзникам в Индо-Тихоокеанском регионе.

По словам советника, Вашингтон будет всё это обеспечивать одновременно.

Россия смогла за время спецоперации построить большую и мощную армию. Об этом заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

Вооружённые силы России ликвидировали в зоне спецоперации инструкторов из Великобритании и НАТО, которые работали с украинской армией, заявил 10 октября Макгрегор.