Вашингтон, 10 октября, 2023, 22:03 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден, выступая 10 октября в Белом доме с речью, посвящённой палестино-израильскому конфликту, назвал атаки ХАМАС на Израиль актом терроризма, ответить на который у израильской стороны есть полное право.

Yuri Gripas — Pool via CNP/Global Look Press Президент США Джо Байден

Американский лидер заявил, что у Израиля будет всё необходимое для ответа на вылазку ХАМАС. По его словам, вашингтонская администрация намерена запросить у Конгресса США средства на оказание экстренной военной помощи Израилю «и другим важнейшим партнёрам» страны.

Также Байден подчеркнул, что США предостерегают третьи страны от попыток воспользоваться обострением палестино-израильского конфликта. Вашингтон, по его словам, в случае необходимости готов направить на Ближний Восток дополнительные военные силы.

«Мы готовы при необходимости привлечь дополнительные военные силы. И позвольте мне ещё раз сказать: любая страна, любая организация, любой, кто думает о том, чтобы воспользоваться этой ситуацией, у меня для вас есть одно слово: не надо», — сказал он.

Как передавало ИА Регнум, 7 октября ХАМАС провёл ракетную атаку на территорию Израиля, также были захвачены несколько населённых пунктов. Израиль нанёс ответные удары по сектору Газа. По официальным данным, в Израиле погибли более 1000 человек, более 100 человек были взяты в плен, в секторе Газа погибли более 800 человек.

Власти Израиля заявили о переводе государства в состояние войны. В Армии обороны Израиля заявили, что на службу призваны 300 тысяч резервистов и что операция переходит «к фазе полного уничтожения ХАМАС». Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о начале наземной операции в секторе Газа. Стороны продолжают обмен ударами.

Не исключено, что израильско-палестинский конфликт может перекинуться и на соседние государства, отметил ранее в беседе с ИА Регнум Артём Кирпичёнок, востоковед, историк, эксперт по вопросам арабо-израильского противостояния. Есть вероятность, что действия палестинцев поддержит организация «Хезболла», которая базируется в Южном Ливане, отметил он. Кроме того, демонстрации с требованием оказания поддержки Палестине проходят и в целом ряде других мусульманских стран региона, добавил эксперт.