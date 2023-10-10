Киев, 10 октября, 2023, 16:49 — ИА Регнум. Война в Израиле полностью затмила конфликт на Украине, Киев исчез с повестки дня Запада, и это грозит Украине серьёзными последствиями вплоть до прекращения поставок оружия, заявил 10 октября Олег Соскин, бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы.

Иван Шилов ИА Регнум

«Израиль полностью стирает Украину (главу киевского режима Владимира. — Прим. ред.) Зеленского, помощь Киеву. В общем, всё стирает. Израиль стирает Украину с повестки дня», — сказал Соскин в ходе эфира в своём YouTube-канале.

На Западе заговорили о том, что предназначавшаяся Украине военная помощь должна быть направлена в Израиль, напомнил эксперт. Другие признаки усталости от Киева и от Зеленского — новые отмены его выступлений в западных столицах, добавил он.

Как сообщало ИА Регнум ранее, по данным румынских СМИ, парламент этой страны отменил заседание, на котором должен был выступить Зеленский, находящийся в настоящее время с визитом в Бухаресте. По другим данным, заседание перенесли не из-за нежелания румынских депутатов слушать главу киевского режима, а «по соображениям безопасности».

10 октября американский сенатор Джош Хоули заявил, что в связи со сложившейся ситуацией на Ближнем Востоке Израиль должен немедленно получить все финансовые средства, которые ранее предназначались для Украины. Израиль столкнулся «с экзистенциальной угрозой», добавил сенатор.

Американские СМИ в октябре 2023 года сообщали, что в администрации США рассматривают возможность объединить в рамках одного законопроекта финансирование Украины и предоставление помощи Израилю. В свою очередь координатор администрации США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби 9 октября заявил о намерении Вашингтона в ближайшие дни объявить о пакете военной помощи Израилю. По его словам, США планируют оказать Израилю поддержку так быстро, как это будет возможно.