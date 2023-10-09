Москва, 9 октября, 2023, 18:40 — ИА Регнум. В настоящее время не исключено, что израильско-палестинский конфликт может перекинуться и на соседние государства, считает Артем Кирпичёнок, востоковед, историк, эксперт по вопросам арабо-израильского противостояния. Об этом он заявил 9 октября корреспонденту ИА Регнум.

Marwan Naamani/Global Look Press

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что военное противостояние Израиля и Палестины представляет большую опасность для региона. В свою очередь отставной американский генерал Барри Маккеффри заявил, что США могут вмешаться в этот конфликт, если будет обнаружено сирийское или иранское военное вмешательство.

Кирпичёнок согласился с тем, что нынешний конфликт действительно может затронуть не только Палестину и Израиль.

«Если Израиль начнёт наземную операцию в секторе Газа, то есть вероятность, что действия палестинцев в секторе поддержит организация «Хезболла», которая базируется в Южном Ливане. Получается, что боевые действия перекинутся на соседнее государство, — сказал он. — Следующий вопрос — это общественное мнение в мусульманских странах (Алжир, Тунис, Турция и пр.), где сейчас проходят акции в поддержку палестинцев, ХАМАС. В ряде государств участники таких демонстраций требуют от руководства их стран так или иначе поддержать Палестину. Вплоть до разрыва отношений с Израилем и отправки каких-то контингентов для поддержки палестинцев».

По словам эксперта, такое положение дел дестабилизирует политическую обстановку в этих государствах. С одной стороны, их власти ориентированы на сотрудничество с Западом, с США и на поддержание более-менее лояльных отношений с Израилем. А с другой стороны, есть общественное мнение, которое однозначно стоит на стороне палестинцев.

«Ещё один важный момент — представители Израиля и США утверждают, что за нынешним конфликтом стоит Иран, а значит, сейчас тот момент, когда надо нанести удар по тем объектам, которые находятся на территории Ирана», — добавил Кирпичёнок.

В то же время он полагает, что есть возможность и для начала процесса мирного урегулирования, поскольку «козыри имеют обе стороны». Речь идёт о том, что палестинцы располагают большим количеством захваченных израильтян. Поэтому могут начаться переговоры по обмену этих людей.

«Я посмотрел последние израильские новости, согласно которым ХАМАС сейчас предлагает обменять часть взятых в плен израильтян на всех палестинских женщин, которые находятся в заточении в израильских тюрьмах, — заметил Кирпичёнок. — Также можно обсуждать вопрос снятия блокады с сектора Газа и признания ХАМАСа как партнёра для переговоров. Но, с другой стороны, Израиль перед этим должен продемонстрировать свою силу. Потому что произошедшее — это военное и политическое унижение для израильского руководства, на которое будет необходимо ответить».

Что касается возможного вмешательства США в это противостояние, то, по мнению востоковеда, это было бы драматичным для Вашингтона шагом, так как тот сейчас вовлечён в конфликт на Украине, и открывать ещё один активный фронт на Ближнем Востоке было бы крайне рискованным мероприятием.

Маловероятно и то, что в этот конфликт напрямую вмешается Иран. Он, вероятнее всего, будет действовать силами своих союзников, у которых, насколько можно судить, достаточно сил для того, чтобы эффективно противостоять Израилю. Ну а Сирия, по словам эксперта, едва ли может позволить себе вести активные боевые действия, так как она ещё не оправилась после гражданской войны.

«Запад сейчас будет действовать на скорейшее решение конфликта вокруг сектора Газа, — сказал Кирпичёнок. — Естественно, с наибольшими преференциями и выгодами для Израиля. А затем снова сосредоточится на боевых действиях, которые идут на территории Украины».

В связи с этим он обратил внимание на то, что западная пресса уже пытается обвинить Россию в связях с ХАМАС, а также в том, что этот палестино-израильский конфликт будто бы спровоцировала Москва. Таким образом западные массмедиа пытаются нарисовать картину глобального противостояния «западных сил света и демократии против оси зла, обосновавшейся на Востоке».

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по мнению сотрудника института исследований национальной безопасности Тель-Авивского университета Саймона Циписа, израильско-палестинский конфликт действительно представляет большую опасность для всего ближневосточного региона. При определённом развитии событий может начаться полномасштабная война между Ливаном, Сирией и Израилем.

По словам Пескова, Москва уже крайне обеспокоена этим конфликтом. Как заявил пресс-секретарь президента России, продолжение этого витка насилия чревато дальнейшей эскалацией.

Также Песков предупредил о серьёзном риске вовлечения третьих сил в ситуацию в Израиле. Опасения вызывает гуманитарная ситуация в секторе Газа.

В свою очередь генеральный секретарь Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абу аль-Гейт поблагодарил Россию за позицию в Совбезе ООН по израильско-палестинскому конфликту.