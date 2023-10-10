Москва, 10 октября, 2023, 13:14 — ИА Регнум. Вооружённые силы (ВС) России поразили живую силу и технику ВСУ в районе Курдюмовки и Андреевки в Донецкой народной республике (ДНР), сообщил 10 октября официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА Регнум

По его словам, на донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск отразили две атаки украинских подразделений в районе населённого пункта Клещеевка.

За сутки, по данным Минобороны, на донецком направлении потери противника составили до 165-ти украинских военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины и три автомобиля.

Также Конашенков рассказал, что в минувшие сутки российские военные отразили две атаки штурмовых групп ВСУ в районе Приютного в Запорожской области. Потери ВСУ на южнодонецком направлении составили за сутки до 200 военнослужащих, также были уничтожены два автомобиля ВСУ и гаубица Д-20, отметили в ведомстве.

Кроме того, на том же направлении в районе Новомихайловки (ДНР) был уничтожен полевой склад противника с боеприпасами.

Как передавало ИА Регнум, 10 октября Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» информировал, что российские военные нанесли невиданный удар по позициям ВСУ в районе Авдеевки в ДНР.

Уточняется, что с 5:00 мск началась работа авиации, гаубиц, реактивных систем залпового огня (РСЗО) и танков. Под удар попали батареи ВСУ, обстреливавшие Донецк. Отмечается, что Авдеевка сейчас затянута чёрным дымом от сильных пожаров.