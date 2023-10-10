Москва, 10 октября, 2023, 13:14 — ИА Регнум. Вооружённые силы России в ходе проведения специальной военной операции на Украине в минувшие сутки отразили две атаки штурмовых групп ВСУ в районе Приютного в Запорожской области, сообщили 10 октября в Министерстве обороны РФ.

Иван Шилов ИА Регнум

«Подразделения группировки войск «Восток» во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией отразили две атаки штурмовых отрядов 127-й бригады территориальной обороны в районе населённого пункта Приютное Запорожской области и нанесли огневое поражение украинским подразделениям 72-й механизированной бригады ВСУ в районах населённых пунктов Новомихайловка, Никольское и Старомайорское Донецкой Народной Республики», — сказал на брифинге Минобороны официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Потери ВСУ на южнодонецком направлении составили за сутки до 200 военнослужащих, также были уничтожены два автомобиля противника и гаубица Д-20, отметили в ведомстве. Кроме того, на том же направлении в районе Новомихайловки (ДНР) был уничтожен полевой склад противника с боеприпасами.

Об отражении атаки ВСУ в районе Приютного в Минобороны России сообщали и накануне, 9 октября. Общие потери противника на южнодонецком направлении за сутки 8–9 октября составили до 200 военнослужащих, также были уничтожены шесть единиц техники, в том числе боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины и гаубица Д-20.

10 октября в Минобороны также сообщили об отражении в минувшие сутки двух атак ВСУ на донецком направлении. Потери противника на этом направлении составили до 165 человек. В Херсонской области в минувшие сутки был уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ. В районе Лимана Первого в Харьковской области российские войска отразили за сутки четыре атаки штурмовых групп ВСУ, а на территории ДНР и Запорожской области были поражены командно-наблюдательные пункты двух бригад ВСУ и полка нацгвардии Украины.